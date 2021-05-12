Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yayımlanan raporda, yoğun yağışlar nedeniyle ülkenin bir çok bölgesinde sel ve su baskınları yaşandığı belirtildi.

Yaşanan sel felaketlerinin en çok Aden, Hadramut, Hacce, Lahic, Ebyen, Zimmar ve Marib kentlerini etkilediği duyuruldu.

Son 3 haftada meydana gelen selden 6 bini aşkın aile olumsuz etkilendi

Son 3 haftada meydana gelen selden 6 bin 855 aile olmak üzere 41 bin 130 kişinin olumsuz etkilendiği kaydedilirken, bu kişilerin dörtte üçünün ülke içinde yerlerinden edilerek kamplarda yaşayan iç göçmen durumundaki insanlar olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca yoğun yağışların mayıs ayının ilk haftasında da devam ettiği kaydedilirken, Yemen'de yağmur mevsiminin nisandan ağustosa kadar sürdüğüne işaret edildi.

Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.