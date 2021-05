AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarının ardından artan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, "İsrail ile işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki artan gerginlik ve Gazze'de ile çevresinde artan şiddetin" sona ermesi gerektiğini söyledi.

"AB, çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin ölümü ve yaralanması karşısında dehşete düşmüştür. Öncelik sivillerin korunmasına verilmelidir. Bütün çabalar sivil can kayıplarının önlenmesi ve gerginliğin düşürülmesine yönlendirilmelidir. AB devam eden şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Önce ve en fazla her iki taraftaki sivilleri etkileyecek daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için her şey yapılmalıdır. Kudüs'te kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmeli, ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Borrell, ayrıca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile konuştuğunu açıkladı.

Borrell, Abbas'a can kayıplarından dolayı duyduğu dehşeti dile getirdiğini anlattı.