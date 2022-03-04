Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki çok sayıda ölüm ve geniş çaplı tahribata yol açan saldırıları uluslararası toplumdan tepki çekmeye devam ediyor.

Rusya, Ukrayna genelindeki çatışmalarda savaş uçakları, Kalibr seyir füzesi gibi tahribat gücü yüksek savunma ekipmanlarıyla ülkedeki önemli sivil ve askeri tesisleri hedef alıyor.

Rusya'nın kullandığı tahrip gücü yüksek silah sistemleri arasında hedefe isabet özellikleriyle bilinen Kalibr füzeleri Kiev ve Harkiv'de sivillerin yakınındaki tesislerin imha edilmesinde kullanılıyor ve buralardan sivil kayıplar bildiriliyor.

Rusya sadece askeri tesisler ve üslerin hedef alındığını iddia etse de Associated Press ve çok sayıda uluslararası medya kuruluşu Kiev ve Harkiv başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli şehirlerindeki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkımlar tespit etti.

Nükleer başlık taşıyabilen, 500 kilometre menzilli Rus üretimi İskender-M füzelerinin de Rusya'nın müttefiki Belarus'tan Ukrayna topraklarına ateşlendiği ifade ediliyor.

Rus birliklerinin saldırıları yoğunlaşmaya başlarken genellikle zırhlı ve hafif hedefleri, topçu bataryalarını, komuta merkezlerini ve mühimmat depolarını vurmak için tasarlanan BM-21 Grad, BM-30 ve BM-27 gibi çok namlulu roketatar sistemlerinin sivil alanlarda kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, Rus ordusunun kullandığı silahlar arasında 203 mm Şakayık, 152 mm Sümbül ve 152 mm Akasya gibi obüsler de yer alıyor.

Rusya, hedef gözetmeksizin sivilleri bombalamakla suçlanıyor

Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı envanterindeki ağır ve konvansiyonel silah sistemleriyle hedef gözetmeksizin şehirleri, hastaneleri ve okulları bombalamakla suçluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'daki sivil kayıpların büyük bir bölümünün hava saldırıları ve çoklu roketatar gibi ağır silah kullanımı nedeniyle olduğunu belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun geniş etki alanına sahip kitlesel ölümlere yol açabilen ve bomba içinde bomba olarak bilinen misket bombası kullandığını iddia ederken Kremlin bu iddiaları reddetti.

Misket bombalarının ilk etapta patlamayarak uzun süre etkili olabileceği kaydediliyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığını onaylayacak durumda olmadığını kaydederek, termobarik vakum bombası için de "Termobarik silahlar için kullanılabilecek fırlatma sistemlerine sahip olduklarını değerlendiriyoruz ancak bu silahın kullanıldığını doğrulayamıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Ukrayna'nın askeri envanteri Ruslara göre daha sınırlı kapasiteye sahip

Rusya, Ukrayna ordusunun da Rus ordusu gibi Sovyet üretimi füzeleri kullandığını iddia etmesine karşın bu silahların İskender ve Kalibr gibi kompleks ve uzun menzilli olmadığı belirtiliyor.

Ukrayna ordusunun envanterinde OTR-21 Toçka olarak adlandırılan isabet kapasitesi düşük ve kısa menzilli balistik füzeler bulunuyor.

Sovyet savunma ekipmanlarının yanı sıra Ukrayna ordusunun son dönemlerde ABD başta olmak üzere çok sayıda batı ülkesinden Javelin tanksavar ve Stinger hava savunma füzesi temin ettiği ifade ediliyor.

Ukraynalı askeri yetkililer, ellerindeki söz konusu silahların Rus saldırılarında sivil kayıpların azaltılması için kullanıldığını açıkladı.