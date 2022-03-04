Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus hava yolu şirketi S7 uluslararası uçuşlarını iptal etti
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden S7, tüm uluslararası uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
S7’den yapılan açıklamada, şirketin 5 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.
Yurt dışında uçuşları iptal edilen vatandaşların, ortak hava yolu şirketleriyle dönüş uçuşlarını gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, talep edilmesi halinde bilet ücretlerinin de iade edilebileceği kaydedildi.
ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada, Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.
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