Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın altyapısını ve yerleşim birimlerini hedef aldığını aktardı.

Şimdiye kadar 9 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü söyleyen Zelenskiy, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür" dedi.

Zelenskiy, uçuşa yasak bölgenin Rusya'nın nükleer altyapıyı bombalamasının önlenmesini garanti edebileceğine dikkati çekti.