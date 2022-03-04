Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Sadece uçuşa yasak bölge Rusya’yı durdurabilir
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın sadece uçuşa yasak bölgeyle durdurulabileceğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın altyapısını ve yerleşim birimlerini hedef aldığını aktardı.
Şimdiye kadar 9 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü söyleyen Zelenskiy, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür" dedi.
Zelenskiy, uçuşa yasak bölgenin Rusya'nın nükleer altyapıyı bombalamasının önlenmesini garanti edebileceğine dikkati çekti.
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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