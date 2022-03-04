Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO: Doğu Avrupa'da kapasitemizi artıracağız
[Fotoğraf: AA]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanları toplantısı öncesi Brüksel'deki karargahta konuştu. Savaş niyetinde olmadıklarını söyleyen Stoltenberg Doğu Avrupa'da kapasitenin artacağını vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın barbar saldırısına karşı tedbirlerin masaya yatırılacağını söyledi.
Rusya'yı tüm askerlerini çekmeye ve müzakere masasına dönmeye çağıran Stoltenber savaş niyetinde olunmadığını da vurguladı.
Doğu Avrupa'da savunma kapasitesini artıracaklarını dile getiren Stoltenberg "Üyelerimize herhangi bir saldırıya müsaade etmeyeceğiz" dedi.
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