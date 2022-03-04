NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın barbar saldırısına karşı tedbirlerin masaya yatırılacağını söyledi.

Rusya'yı tüm askerlerini çekmeye ve müzakere masasına dönmeye çağıran Stoltenber savaş niyetinde olunmadığını da vurguladı.

Doğu Avrupa'da savunma kapasitesini artıracaklarını dile getiren Stoltenberg "Üyelerimize herhangi bir saldırıya müsaade etmeyeceğiz" dedi.