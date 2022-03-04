Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 2'nci turu bugün Brest kentinde gerçekleşti.

Gözler şimdi 3'üncü tur görüşmelere çevrildi.

Ukrayana Cumhurbaşkanlığı 3'üncü tur görüşmelerin gün ve saatini önceden bildirmeyeceğini açıkladı.

Son görüşmede hangi kararlar alındı?

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna tarafları arasındaki ikinci tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, “Maalesef beklediğimiz sonuçları alamadık. Söyleyebileceğim tek şey; insani boyutu yeterince ayrıntılı olarak tartıştığımız. Çünkü şu anda pek çok şehir kuşatılmış durumda, gıda, ilaç, tahliye ile ilgili dramatik bir durum var." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler en yakın zamanda devam edecek

Rusya tarafı ile müzakerelerin en yakın zamanda 3. turda süreceği konusunda da anlaştıklarını aktaran Podolyak, şöyle devam etti:

"Taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca çatışmaların en sert yaşandığı yerlere ilaç ve gıda ulaştırılması için tahliyenin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes kararında anlaşmışlardır."

Podolyak, bu kararların uygulanması için en yakın sürede özel kanallar ve iş birliklerini sağlayacak lojistik sürecin oluşturulacağını vurguladı.