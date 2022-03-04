Üst düzey bir askeri yetkili TASS'a yaptığı açıklamada, Belarus'un Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun emri doğrultusunda sınırının çevresi boyunca hava savunmasını güçlendirdiğini söyledi.

Rusya nükleer santrali ele geçirdi

Reuters'ın Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği'ne dayandırdığı habere göre, Rus askeri güçleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi.

Yerel yönetimden bir yetkili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Operasyon personeli güç ünitelerinin durumunu takip ediyor" diyerek, faaliyetlerin güvenlik gereksinimlerine uygun yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna, Rus kuvvetlerinin bugün erken saatlerde santrale saldırdığını açıklamıştı. Saldırılar sonucu santral yakınında bulunan beş katlı eğitim tesisinde yangın çıktı.

Zelenskiy ise Telegram hesabından yaptığı son paylaşımda Avrupa'yı nükleer tehlike konusunda uyardı.

"Avrupa, şimdi uyanma vakti. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şuan Rus tankları nükleer üniteleri ateşe veriyor. Bunlar termal kameralarla donatılmış tanklardır. Yani nereye ateş ettiklerini biliyorlar"