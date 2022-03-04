Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dokuzuncu gününe girerken insanların savaşı başlatan Rusya’ya öfkesi artıyor.

Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliğinde görevli ve isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, Ukrayna ordusuna destek vermek üzere ABD’den binlerce talep aldıklarını söyledi.

Yetkili, "Ukrayna’ya gitmek isteyen insanlardan çok sayıda elektronik posta aldık. Şimdi onlara başvuru yapmalarını söylemek üzere geri dönüyoruz" dedi.

"3 binden fazla başvuru yapıldı"

Aldıkları elektronik posta sayısının 3 binden fazla olduğunu dile getiren yetkili, "Hepsini tarayıp, gidebilecekleri ayıracağız. Süreç devam ediyor. Farklı mesleki deneyimlere sahip insanlar var. Bazıları eski asker, bazıları ise savaşa katılmadan insani yardımlara destek vermek isteyen sivillerden oluşuyor" diye konuştu.

Yetkili, elektronik posta gönderenlerin neredeyse yarısının başvuru formlarını doldurduklarını kaydetti.

Uluslararası toplumun desteğini takdirle karşıladıklarını vurgulayan yetkili, “Özellikle Türkiye’nin desteği bizim için çok değerlidir. Destek olsa da olmasa da savaşmaya ve ülkemizi savunmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.