Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir okulu vurdu
[Fotoğraf:AA]
Ukrayna Acil Durum Servisi, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir okulu vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9'uncu güne girildi.
Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir okulu yerel saatle 09.35'te sıralarında hedef aldı.
Cadde üzerinde bulunan okula gerçekleştirilen saldırıda binanın yarısı çöktü.
Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
Son Haberler
- 12:02
- 12:08
- 11:52
- 11:49
- 11:43
Sıradaki Haber
ABD'de binlerce kişi Ukrayna'da savaşmak için başvuru yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz