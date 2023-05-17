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Dünya
AA 17.05.2023 16:40

Rusya: Ukrayna'ya ait mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli silahla vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait Mıkolayiv kentindeki mühimmat deposunun denizden uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna'ya ait mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli silahla vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rusya ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Mıkolayiv kentindeki gemi tamir işletmesinin bölgesinde bulunan büyük bir mühimmat deposuna yönelik denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla seri saldırı düzenledi. Saldırının hedeflerine ulaşıldı. Belirlenen nokta vuruldu." dedi.

"Rus savunma sistemlerince HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin engellendi"

Konaşenkov, Rus savunma sistemlerince HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin engellendiğini aktararak, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 427 uçak, 233 helikopter, 4 bin 197 insansız hava aracı, 422 hava savunma füze sistemi, 9 bin 206 tank ve zırhlı araç, 1100 çok namlulu roketatar, 4 bin 837 obüs ve havan topu, 10 bin 267 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Rus kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait askeri merkezlere, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sevk ettiği mühimmat, silah ve askeri araç depolarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediğini, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin vurulduğunu açıklamıştı.

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