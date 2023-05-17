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Dünya
AA 17.05.2023 16:15

Paris'te aşırı sağcı grup refakatsiz çocuk göçmenleri tehdit etti

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı bir grubun, 400'den fazla refakatsiz çocuk göçmenin sığındığı bir okulun önünde toplanarak onları tehdit ettiği bildirildi.

Paris'te aşırı sağcı grup refakatsiz çocuk göçmenleri tehdit etti

"Utopia 56" isimli yardım kuruluşu, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Paris'te aşırı sağcı "Natifs" (Yerliler) grubunun dün akşam 400'den fazla refakatsiz çocuk göçmenin kaldığı okulun önüne geldiği belirtilerek "Tehdide rağmen, hükümet izin veriyor." ifadesine yer verildi.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çağrı yapan grubun, nefretini ve şiddetini refakatsiz çocuk göçmenlere yansıttığına işaret edilen açıklamada, Utopia 56'nın suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Ölüm tehditleri ve nefret mesajları

Açıklamada, daha önce de farklı aşırı sağcı grupların "sindirme girişimlerinde" bulunduğu ifade edilerek e-posta ve sosyal medya aracıyla derneğe ulaşan ölüm tehditleri ve nefret mesajları olduğundan bahsedildi.

Utopia 56, okulda kalan refakatsiz çocuk göçmenlerin durumuna ilişkin son bir ayda gönderilen 16 e-postaya rağmen Fransız yetkililerin bu durumu görmezden geldiğini iddia etti.

Dernek, aşırı sağcıların slogan attıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

400'den fazla reşit olmayan refakatsiz göçmen, 4 Nisan'da Paris'te terk edilmiş bir okula sığınmıştı.

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