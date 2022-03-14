Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da toplam 3 bin 920 askeri altyapı tesisi imha edildi. 143 insansız hava aracı (İHA), 1267 tank ve çeşitli zırhlı araç, 124 çok namlulu roketatar, 457 obüs ve havan topu, 1028 özel askeri araç yok edildi."