Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Vasiliy Pokotilo'un bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Sosonyuk'un Rusya'da "yasa dışı" faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen açıklamada, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu ve Rusya'nın güvenlik çıkarlarına zarar verdiği ifade edildi.

"Rusya'yı terk et"

Açıklamada, "Konsolosa 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesi önerildi" vurgusu yapıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını "Rusya'nın provokasyonu" olarak nitelendirerek buna cevap vereceklerini duyurmuştu.