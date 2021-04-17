Salgınla mücadeleyi yetersiz bulan yüzlerce kişi, parlamento binası önünde toplanarak Bosna Hersek Bakanlar Konseyi ile Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) hükümetinin istifasını istedi.

Gösterinin organizatörlerinden Alma Abdagic, COVID-19 salgınında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başlayan protestonun, ülkede 6 Nisan'da düzenlenen gösterinin devamı olduğunu söyledi.

"Çözüm üretebilecek yeni bir hükümetin kurulmasını istiyoruz"

Abdagic, 6 Nisan'dan bu yana hükümetten hiçbir cevap almadıklarını belirterek şünları vurguladı:

"Halk salgının başından beri önlemlere uyuyor ama salgın kriziyle mücadele etmesi gerekenler bu konuda yetersiz olduklarını gösterdiler. Bu nedenle salgın krizine 14 gün içinde bir çözüm üretebilecek yeni bir hükümetin kurulmasını istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Organizatörlerden Maja Gasal Vrazalica, ülkede salgın ve neden olduğu olumsuz etkilerle ne iktidarın ne de muhalefetin ilgilendiğinin altını çizerek "Şimdiye kadar yaklaşık 8 bin vatandaşımız COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Artık susmayacağız" dedi.

"Yetkililere suç duyurusunda bulundum"

Gösteriye katılan doktor Bakir Nakas da yetkili kişilerin salgınla mücadelede gereken adımları atmaması nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hükümetin başını kuma gömerek olup biteni görmek istemediğini söyleyen Nakas, Bosna Hersek'te son bir ayda yaklaşık 2 bin 200 kişinin COVID-19 nedeniyle vefat ettiğini vurguladı.

"Devletle oynuyorsunuz ama oyun bitti"

Parlamentodan FBiH hükümetine kadar yürüyen grup, üzerlerinde "Hayat mücadelesi", "İstifa", "Devletle oynuyorsunuz ama oyun bitti", "Aşılar nerede?", "PCR herkes için zorunlu" yazılı dövizler taşıdı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'e sadece aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin hibe ettiği aşılar ile COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen az sayıda aşı ulaştı.

Ülkede, salgının başından bu yana 190 bin 296 kişide virüs tespit edilirken 7 bin 837 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.