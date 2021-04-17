Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifince (CCIF) yapılan açıklamaya göre, Yargıtay kadınların iş yerinde başörtüsü takma hakkını teyit etti.

Camaicu adlı hazır giyim firması, doğum izni sonrası başörtü takmaya karar veren çalışanı Nadia'yı, görünüşü müşterilerinin beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle sadece depodaki işlere vererek müşterilerle temas etmekten uzaklaştırmaya çalıştı, son olarak da işten çıkardı.

"İş yeri, çalışanlarına öznel taleplerde bulunamaz"

Yargıtay, 14 Nisan tarihli kararında, mahkemeye başvuran Nadia adlı kadını haklı bularak, "İş yeri, çalışanlarından müşterilerin özel isteklerini yerine getirmek gibi öznel taleplerde bulunamaz." hükmüne vardı.

Kararda, şirketlerin kendi içi tüzüklerinde "mesleki açıdan gerekli zorunluluk" nedeniyle siyasi ya da dini simgeler taşımasını yasaklayabileceği ancak bu yasağın genel olması, herhangi bir dine ya simgeye yönelik olmaması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu davada bu yasağın sadece müşterilerle irtibatı olan satış danışmanlarına uygulandığı, iş yerinin çalışanını bu gerekçeyle işten çıkarmasının ayrımcılık olduğu da kararda yer buldu.

Camaicu'nun 10 bin euro ödemesine karar verilmişti

Bu durumda Yargıtay, daha önce Temyiz Mahkemesinin Nadia lehine vardığı kararı onamış oldu.

Temyiz Mahkemesi, 2019'da Camaicu'nun Nadia'ya 10 bin euro ödemesine hükmetmişti.