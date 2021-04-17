Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, basın toplantısında zehirli bir bitkinin çayını içti.

Beyşenaliyev, kurtboğan otu diye bilinen zehirli kökten hazırlanan çayın, koronavirüse karşı etkili olduğunu savundu.

Kırgız bakan, zehirli bitki özütünü gönüllü hastalara vermeye başladıklarını da söyledi ve 300 hastanın bu ot sayesinde iyileştiğini öne sürdü.

"Öldürücü olabilir"

Bakan, klinik deneylerin sürdüğünü hatırlattı.

Bu kökün geleneksel tıpta diyabet, meme ve mide kanseri ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anlattı. Sonra da bu sıvının öldürücü olabileceğini vurguladı.

Söz konusu bitki sadece Kırgızistan'ın kuzeyinde yetişiyor.

Uzun süredir Orta Asya ülkeleri ile Hindistan'da geleneksel tıp alanında ilaç yapımında kullanılıyor.