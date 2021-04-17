Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya-Ukrayna hattında diplomat krizi
[Fotoğraf: Getty]
Kiev-Moskova hattında bu kez diplomat krizi patlak verdi. Rus istihbarat servisi FSB, Ukrayna'nın St. Petersuburg konsolosunu "gizli bilgi temin ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı. Ukrayna, bu adıma cevap vereceklerini açıkladı.
Donbas kriziyle yükselen tansiyonda bu kez Rus istihbarat servisi FSB devreye girdi.
Ukrayna'nın St Petersburg konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un, Birkaç saatlik gözaltı sürecinin ardından, FSB'den teslim alınarak Ukrayna konsolosluğuna götürüldü.
"Bu hadiseye cevap vereceğiz"
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bu adımına sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, "Bu hadiseye cevap vereceğiz" açıklaması yaptı.
Rus istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına almıştı
FSB, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.
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