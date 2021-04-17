İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib'in katıldığı çevrim içi toplantıda konuşan Zarif, Afganistan'daki barış görüşmeleri ve ABD'nin askerlerini bu ülkeden çekmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"İran ve bölge ülkeleri, Afganistan'ın 90'lı yıllara dönmesine izin vermeyecek"

Afganistan'ın 1990'lı yıllara dönmesinin mümkün olmadığını dile getiren Zarif şunları söyledi:

"Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz. Fakat bu plan pratik değildir ve bunun için genel bir uzlaşı yoktur. İran ve bölge ülkeleri, Afganistan'ın 90'lı yıllara dönmesine izin vermeyecek."

"Olumlu bir adım"

Zarif, ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasının "olumlu bir adım" olduğunu vurgulayarak, "Taliban bu fırsatı şiddeti artırmak için kullanmamalıdır. Taliban Afganistan hükümeti ile zaman kaybetmeden ciddi müzakereleri başlatmalıdır" dedi.