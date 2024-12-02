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Dünya
AA 02.12.2024 19:00

Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına izin vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına izin vermeyeceğiz
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Macaristan arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Macaristan yönetiminin, kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız siyaset izlediğini söyledi.

Ukrayna krizine değinen Lavrov, bu krizin çözümü için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Nedenlerden biri, NATO'nun doğuya doğru ilerleyerek, Ukrayna'yı içine çekme girişimi. Bu, Rus sınırlarında askeri tehdit oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların dondurulması ihtimaline ilişkin, "bunun, barışa götüren yol olmadığını" vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, "Ukrayna ile ülkemizin meşru çıkarlarının kapsamlı şekilde dikkate alınması doğrultusunda müzakerelere hazırız." ifadesini kullandı.

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