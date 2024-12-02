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Dünya
AA 02.12.2024 18:50

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze kenti ile Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra Mahallesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef alması sonucu en az 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat'taki Kamp 1 bölgesinde bir evi hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da hedef alınan evin "Iyd" ailesine ait olduğunu, saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğunu söyledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de bombalanan binaların enkazında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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