Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya başvurusunu yakından izliyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusunu yakından izlediklerini belirtti. Yasa dışı ilhak edilen bölgelerden Herson ve Zaporijya'nın sınırlarının belirlenmesi için halka danışacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'nın NATO'ya yönelmesi ve gelecekteki ittifak üyeliğinin teyit edilmesi, özel askeri operasyonun nedenlerinden biri oldu" diyerek başvuruyu yakından izlediklerinin altını çizdi.
Peskov, yasa dışı ilhak edilen Herson ve Zaporijya'nın sınırlarının belirlenmesinde halka danışmaya devam edileceğine işaret etti.
Sızıntı sonrası ABD LNG fiyat ve satışını artırdı
Kuzey Akım boru hattındaki sızıntılara ilişkin de konuşan Peskov, hatların tamiri için deniz tabanındaki durumun tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.
Peskov, sızıntı sonrasında Amerikan şirketlerinin sıvılaştırılmış doğal gaz satışlarını ve fiyatlarını artırdığını savundu.
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