ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ilişkin kararlarıyla adada gerilimi artıracak adımlarına devam ediyor.

Washington, yakın zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimine, 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.

Bu kez de Doğu Akdeniz'de askeri işbirliğini artırmak amacıyla New Jersey eyaleti ile ortaklık anlaşması yapılması kararı alındı.

ABD ile Rum kesimi arasındaki iş birliği giderek artıyor

Konuya ilişkin açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ın "Ulusal Muhafız Bürosu Ortaklığı Programı"na dahil edileceği belirtildi.

Anlaşma için, "Kıbrıs Rum Kesimi ve Washington arasındaki iş birliğinin giderek arttığının göstergesi" ifadesine yer verildi.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, kararın son derece önemli olduğunu savundu.

Program ile ilgili imzaların önümüzdeki dönemde atılacağını söyledi.

"Siber güvenlik ve genel askeri konularda masada"

Petridis, Rum Milli Muhafız Ordusu ile New Jersey eyaletinin siber güvenlik ile genel askeri konularda iş birliğinin de masada olduğunu belirtti.

Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis de, "Uzun vadeli planlama yapılırsa, hiçbir hedef ulaşılmaz değil." açıklamasında bulundu.