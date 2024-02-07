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Dünya
AA 07.02.2024 15:10

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerine saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile Rus ordusunca saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerine saldırı düzenledik
[Temsili görsel]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında bot, kıyı füze sistemleri, çok namlulu roketatar için füze ve patlayıcı madde üreten işletmelerine havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup saldırı düzenledi. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu."

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" tipi uçağının da vurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 569 uçak, 265 helikopter, 11 bin 967 İHA, 462 hava savunma füze sistemi, 14 bin 932 tank ve zırhlı araç, 1217 çok namlulu roketatar, 7 bin 985 obüs ve havan topu ile 18 bin 349 özel askeri araç imha edildi."

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