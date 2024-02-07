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Dünya
AA 07.02.2024 14:51

Blinken, ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek için İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için İsrail'de temaslarda bulunacak.

Blinken, ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek için İsrail'de
[Fotograf: Reuters]

Bölge turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken'ın, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Görüşmede, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Blinken'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmenin ardından sırasıyla İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de ayrı ayrı bir araya gelmesi öngörülüyor.

Filistinli kaynaklar: Hamas 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi kabul etti
Filistinli kaynaklar: Hamas 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi kabul etti

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.

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