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Dünya
AA 07.02.2024 12:22

Filistinli kaynaklar: Hamas 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi kabul etti

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini duyurdu.

Filistinli kaynaklar: Hamas 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi kabul etti

Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına dair AA'ya açıklama yaptı.

Buna göre Hamas, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul etti. 

Aşamalardan her biri 45 gün sürecek.

Netanyahu'dan yeşil ışık

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş kabinesini bilgilendirmeden Gazze'de ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu.

İsrail basını: Netanyahu savaş kabinesine haber vermeden ateşkese yeşil ışık yaktı
İsrail basını: Netanyahu savaş kabinesine haber vermeden ateşkese yeşil ışık yaktı

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.

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