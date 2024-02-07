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Dünya
AA 07.02.2024 14:56

İsveç, Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntılarıyla ilgili soruşturmayı kapattı

İsveç, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarıyla ilgili soruşturmayı kapattığını bildirdi.

İsveç, Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntılarıyla ilgili soruşturmayı kapattı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

İsveçli Savcı Mats Ljungqvist, yaptığı açıklamada, İsveç sahasında bulunan gaz sızıntılarına yönelik araştırmalarda daha fazla soruşturma yetkisine sahip olmadıklarını belirterek, soruşturmayı sonlandırdıklarını kaydetti.

Almanya'da soruşturmanın devam ettiğini aktaran Ljungqvist, ellerinde bulunan kanıtları Almanya ile paylaşacaklarını bildirdi.

"Rusya'nın sorumluluğu yok"

Ljungqvist, 7 Mart 2023'te New York Times'a yaptığı açıklamada, yüzde 51'i Rus gaz devi Gazprom'a ait olan boru hatlarının havaya uçurulmasından Rusya'nın sorumlu olduğuna asla inanmadığını söylemişti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç açıklarında, Eylül 2022'de, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

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