Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna’da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisi imha edildi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini söyledi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da son 24 saatte uçak saldırılarında 137 askeri altyapı tesisi imha edildi" dedi.
Konaşenkov "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 230 insansız hava aracı, 181 çok namlulu roketatar, 1528 tank ve çeşitli zırhlı araç, 154 uçaksavar füze sistemi, 602 obüs ve havan topu ve 1312 özel askeri araç yok edildi" ifadesini kullandı.
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