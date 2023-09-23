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Dünya
AA 23.09.2023 17:10

Rusya: Ukrayna'da Batı'dan gelen silah ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada uzun menzilli füzelerle Ukrayna'da Batı'dan gelen silah, seyir füzesi ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduklarını duyurdu.

Rusya: Ukrayna'da Batı'dan gelen silah ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki eylemlerine yönelik bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 17 Eylül-23 Eylül tarihlerinde Ukrayna hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Rus ordusu, havadan ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle insansız hava araçlarıyla (İHA) uçak ve zırhlı araç onarım tesisleri, petrol rafinerileri, yüksek hassasiyetli silah, yabancı üretimi silah ve mühimmat depoları, Ukrayna sabotaj grupları ve istihbarat merkezleri, yabancı paralı savaşçı yerleşim noktalarına grup saldırıları düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

"Düşmanın onarım kabiliyetleri azaldı"

Saldırılar sonucunda Herson ve Zaporijya yönünde Ukrayna ordusunun lojistik destek merkezlerinde ciddi hasar meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Düşmanın onarım kabiliyetleri azaldı. Ukrayna'ya Batı'dan gelen çok namlulu roketatar ve uçaksavar sistemleri, seyir füzesi ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarının bir kısmı yok edildi" ifadelerine yer verildi.

Rus Hava ve Uzay Kuvvetleriyle Rus hava savunma sistemlerinin bir hafta boyunca Ukrayna'ya ait Su-24M, Mig-29 ve 2 adet Su-25 uçağını düşürdüğü bildirilen açıklamada, Rus İHA'larının Dnipro'daki Dogintsevo askeri havaalanındaki Mig-29'u vurduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin elektronik harp vasıtasıyla bir hafta içinde 257 Ukrayna İHA'sını düşürdüğü aktarıldı.

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