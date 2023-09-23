Biden: Silahlı şiddetin önüne geçmek için ilk federal birimi kuruldu

Beyaz Saray basın toplantısında konuşan Biden, silahlı şiddeti ve saldırıların engellenmesi ve saldırı mağdurlarının desteklenmesi için kurulan Silahlı Şiddeti Önleme Ofisi Başkanlığına ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in getirildiğini duyurdu.

Yılbaşından bu yana ülkesinde 500'den fazla toplu silahlı saldırı düzenlendiğini ve silah şiddetinden 30 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Biden, söz konusu saldırıları "toplumu yıkıp geçen bir kasırga" olarak nitelendirdi.

Yeni birimin, geçen sene kabul edilen silah güvenliği yasasının ve Biden yönetiminin silah şiddetini önlemeye yönelik kararlarının ülke çapında fiilen yürürlüğe konulduğunu güvenceye alması hedefleniyor.

Birimin ayrıca eyaletlerde toplu silahlı saldırılara ve silah şiddetine maruz kalan ailelere verilen devlet desteğini koordine etmesi planlanıyor.

Dünyada en çok toplu silahlı saldırı düzenlenen ülke konumundaki ABD'de, Silah Şiddeti Arşivi (Gun Violence Archive), 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı yapıldığını raporlamıştı.