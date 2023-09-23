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Dünya
AA 23.09.2023 16:43

İtalya'da sığınma talebinde bulunanlar gözaltına alınmamak için 5 bin euro ödeyecek

İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin yeni çıkardığı kararname doğrultusunda, sığınma talebinde bulunanlardan, haklarındaki süreç sonuçlanıncaya kadar gözaltında kalmamak için 4 bin 938 euroluk teminat istenecek.

İtalya'da sığınma talebinde bulunanlar gözaltına alınmamak için 5 bin euro ödeyecek
[Fotograf: AA]

Son haftalarda düzensiz göçmen gelişlerinin arttığı İtalya'da, göç karşıtı tezleriyle bir yıl önce iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçe yönelik caydırıcı bazı kararlar almaya devam ediyor.

Buna göre, Resmi Gazete'nin dünkü nüshasında yayımlanan kararname çerçevesinde, İtalya'ya sığınma başvurusu yapan ve bu talebi reddedilen düzensiz göçmenlerin, bu redde yaptıkları itirazları karara bağlanana kadar geri gönderme merkezinde gözaltında kalmamak için 4 bin 938 euroluk teminat ücreti ödemesi gerekecek.

"Bu son zulüm, uluslararası hukuka aykırıdır" 

Hükümetin bu son kararı kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Söz konusu karara tepkiler gecikmedi ve ana muhalefet Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, "Bu son zulüm, uluslararası hukuka aykırıdır" ifadesini kullandı.

Bir diğer muhalefet partisi İtalyan Solu'nun Genel Sekreteri Nicola Fratoianni de sağ koalisyon hükümetinin sığınma talebini zenginlik meselesine dönüştürdüğünü savunarak, "Kaçakçılara darbe vurmak istediklerini söylüyorlardı, kendileri de onlar gibi oldu" yorumunu yaptı.

Muhalefetten pek çok milletvekili de bu kararnameyi, "utanç" ve "ayıp" olarak niteledi.

Meloni hükümeti, 18 Eylül'de kabul ettiği yeni göç düzenlemesinde, "caydırıcı" olması maksadıyla sığınma hakkı alamayan yabancıların geri gönderme merkezlerindeki kalış süresini 18 aya kadar uzatmıştı.

İtalya'da halihazırda sığınma başvurusu yapanlar ülke içinde serbestçe dolaşabiliyor. Talepleri reddedilen ve bu redde itiraz edenler, söz konusu 4 bin 938 euroluk teminatı öderse geri gönderme merkezlerinde tutulmayacak, aksi takdirde 18 aya varan sürelerde geri gönderme merkezinde kalmaları gerekecek.

İtalya'ya düzensiz göçmen gelişleri arttı

İtalya'ya Akdeniz'i geçerek ulaşan düzensiz göçmen sayısında önceki yıllara göre ciddi artış söz konusu. İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-22 Eylül döneminde tekneyle gelenlerin toplam sayısı 132 bin 867 olurken, 2022'de aynı dönem için bu sayı 69 bin 498, 2021 yılında ise 43 bin 756 idi.

İtalya Mülteciler Konseyinin (CIR) raporuna göre, Almanya, Fransa ve İspanya'dan sonra en çok sığınma talebi alan 4. ülke konumundaki İtalya'ya, 2022'de yapılan uluslararası koruma talebi 77 bin 195 oldu.

Raporda, İtalyan İltica Sisteminin, 52 bin 625 başvuruyu incelediği ve bunların yüzde 53'ünü yani 27 bin 385'ini reddettiği belirtildi.

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