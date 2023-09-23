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Dünya
AA 23.09.2023 17:08

Gazze'de İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı ablukayı protesto etti.

Gazze'de İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Liman Meydanı'nda abluka karşıtı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail ablukasının kaldırılması için uluslararası müdahale çağrısını içeren pankartlar açtı.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, gösteride yaptığı konuşmada, "Dünyanın tüm ülkelerindeki limanların dış dünyaya erişimi var, ancak Gazzeliler sırf Filistinli oldukları için bu haklardan mahrum" dedi.

Maruf, uluslararası topluma ablukanın kaldırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme ve Gazze'deki insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışma çağrısında bulundu.

"Gazze Limanlarını Açın" kampanyası

Gösteride, Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılmasını sağlamak ve Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekmek amacıyla birçok Arap ve Avrupa ülkesinin katılacağı "Gazze Limanlarını Açın" kampanyasının başlatıldığı duyuruldu.

Gösterinin ardından Filistin bayrakları taşıyan küçük tekneler, "Gazze Limanlarını Açın" kampanyasının başlangıcı için sembolik olarak Gazze kıyılarından denize açıldı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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