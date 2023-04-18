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Dünya
AA 18.04.2023 11:05

Rusya-Ukrayna Savaşı misket bombalarıyla mücadeleyi baltaladı

Uluslararası anlaşmalar kapsamında yasaklanan ve "bomba içinde bomba" olarak bilinen misket bombalarıyla mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sekteye uğruyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı misket bombalarıyla mücadeleyi baltaladı

Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı, stoklanması ve satışı 2008'de imzalanan sözleşme ile yasaklandı.

Anlaşmaya taraf olan 123 ülkenin büyük çoğunluğu belirli bir süre zarfında sınırları içindeki misket bombalarını imha etmeyi taahhüt ederken, şimdiye kadar Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya bomba stoklarını imha etti.

Ancak bu anlaşmanın tarafı olmayan Rusya ve Ukrayna'nın savaşa girmesi, dünya çapındaki mücadeleye büyük darbe vurdu.

Ölümlere ve sakatlanmalara neden olan misket bombasının yasaklanması için çalışmalar yürüten Cenevre merkezli Misket Bombası Koalisyonunun (CMC) yayımladığı verilere göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı olarak bu bombalar kullanılıyor.

24 Şubat 2022'de başlayan savaşta, bu yıl içinde yüzlerce sivil yaşamını yitirirken, misket bombaları evlere, hastanelere ve okullara büyük hasarlar verdi.

CMC'nin raporuna göre, misket bombaları nedeniyle 2021'de 149 sivil yaşamını yitirirken, bu sayı 2022'de 689'a yükseldi.

Misket bombaları kurbanlarının çoğunluğu çocuklar

Öte yandan söz konusu bombaların doğrudan kullanımı ya da bıraktığı parçalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 97'sini siviller oluşturuyor.

Ayrıca misket bombası kurbanlarının yüzde 66'sını çocuklar teşkil ediyor.

CMC raporuna göre, şu anda en az 26 ülkede patlamamış misket bombası kalıntıları nedeniyle tehditler sürüyor.

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