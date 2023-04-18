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Dünya
AA 18.04.2023 10:36

Kazakistan’da “bağımsızlık ilan eden İşçi Halk Konseyinin” 3 üyesi gözaltına alındı

Kazakistan’ın kuzeyinde Rusya sınırına yakına Petropavl şehrinde “bağımsızlık ilan eden İşçi Halk Konseyinin” 3 üyesinin “bölücülük” suçundan gözaltına alındığı duyuruldu.

Kazakistan’da “bağımsızlık ilan eden İşçi Halk Konseyinin” 3 üyesi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Kuzey Kazakistan Eyaleti Başsavcılığı açıklamasında, daha önce sosyal medyada “İşçi Halk Konseyinin” kurulmasıyla ilgili çıkan görüntüler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Petropavl'da 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Soruşturma sırasında 19 Mart 2023'te Petropavl'daki Kuzey Kazakistan Üniversitesi binasında kendilerini Sovyetler Birliği’nin mirasçıları olarak konumlandıran 20 kişilik “işçi halk konseyi” grubu üyelerinin toplantısının yapıldığı tespit edildi” denildi.

Toplantıda, “konsey üyelerinin”, ülkenin anayasal düzeni ile toprak bütünlüğünü kast ederek Kazakistan’ın meşruiyetini tanımadıkları, bağımsızlığını reddettikleri yönünde bir bildiri kabul ettikleri belirtilen açıklamada, “Yapılan incelemeler sonrası bölücülük emareleri tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Şüpheli olarak gözaltına alınan 3 kişi hakkında bölücülük ve devletin güvenliğini baltalayan propaganda yapma maddeleri gereği dava açıldığı ve bu maddeler gereği 10 yıla kadar hapis cezasının tartışmasız bir ceza tedbiri olabileceği aktarıldı.

Şu anda gözaltına alınan 3 kişinin mahkeme öncesi gözaltı merkezine yerleştirildiği belirtilen açıklamada, toplantının diğer katılımcılarına ise objektif ve kapsamlı bir yasal değerlendirme yapılacağı bildirildi.

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