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Dünya
AA 18.04.2023 09:46

Sudan'da saldırıya uğrayan AB Büyükelçisi'nin durumunun iyi olduğu bildirildi

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da saldırıya uğradığı bildirilen Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi'nin durumunun iyi olduğu, görevine devam ettiği belirtildi.

Sudan'da saldırıya uğrayan AB Büyükelçisi'nin durumunun iyi olduğu bildirildi
[Fotograf: AA]

AB'nin Hartum'daki İrlandalı Büyükelçisi Aidan O'Hara'nın konutunda uğradığı saldırıda ciddi yara almadığı açıklandı.

İrlanda basınına göre, İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, saldırıdan ciddi endişe duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçi O'Hara ciddi şekilde yaralanmamış olsa da bu saldırı diplomatların korunması yükümlülüklerini gerektiren Viyana Sözleşmesi'nin ciddi ihlalidir." dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçi O'Hara ile sürekli temas halinde olduklarını duyurdu.

AB yetkilileri ise Hartum'daki AB diplomatik misyonunun güvenlik durumunun değerlendirildiğini, şu aşamada tahliye kararı bulunmadığını, büyükelçinin görevinin başında olduğunu bildirdi.

Konutunda saldırıya uğramıştı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan'daki AB Büyükelçisi'nin dün gece konutunda saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığı, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığı açıklanmıştı.

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