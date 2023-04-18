Los Angeles'ta kontrolden çıkan "evsizler krizine" 1,3 milyar dolarlık çözüm önerisi

Eski Kongre üyesi Bass, Belediye Meclisine şehirdeki durumla ilgili yıllık konuşmasında, evsizlere yönelik "rekor seviyede" bütçe önerisinde bulundu.

Bass, gelecek yılın bütçesinde şehirde kontrolden çıkan "evsizler krizine" çözüm olabilecek barınma ve tedavi programları için 1,3 milyar dolar harcanmasını tavsiye edeceğini, bütçeye evsizlerin madde bağımlılığı tedavileri için fonların da dahil edileceğini söyledi.

Ayrıca, eyalet Valisi Gavin Newsom, şehre 500 geçici konut teslim etme taahhüdünde bulunurken, Joe Biden yönetiminin evsizler için hazırlanan programlara 200 milyon dolardan fazla para gönderdiğini bildirdi.

Şehirde 40 binden fazla evsiz var

Şehirde yıllardır evsizler için oluşturulan programlara ciddi harcamalar yapılıyor.

Eski Belediye Başkanı Eric Garcetti, 2021'de evsizler için yaklaşık 1 milyar dolarlık harcama içeren bütçe imzalamış ancak evsiz nüfusu artmaya devam etmişti.

Şehir genelinde 40 binden fazla olan evsizlerin yarısı uyuşturucu veya alkol bağımlılığı ile mücadele ediyor.

Şehirde günde ortalama 5 evsizin hayatını kaybettiği belirtiliyor.