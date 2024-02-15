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Dünya
AA 15.02.2024 17:33

Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod'a saldırısında 6 kişi öldü

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod'a saldırısında 6 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentindeki bir markete saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kuznetsov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun talimatıyla Belgorod'a uzman sağlık ekibi gönderildiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlandığını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "saldırının terör eylemi olduğunu" ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşlarda gündeme getireceklerini belirtti.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Rus topraklarındaki unsurlara RM-70 "Vampir" çok namlulu roketatar ile saldırı girişiminde bulundu.

Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde 14 roketin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

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