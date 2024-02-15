Macaristan Dışişleri Bakanı: Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değil

Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, Türkiye'nin, Macaristan ve Avrupa'nın güvenliği için kilit rolde olduğuna dikkat çekti.

Macaristan'ın enerji güvenliğine katkı sağladığı için Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Szijjarto, Avrupa'nın ve AB'nin "Türkiye gibi ortaklara ihtiyacı olduğunu" ifade etti.

Macar Bakan, temmuzda başlayacak Macaristan dönem başkanlığında AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda adım atacaklarını söyledi; vize işlemlerinin kolaylaşması konusunda da ilerleme kaydetmek istediklerini aktardı.

Öte yandan Szijjarto, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin tekrar toplanmasını arzu ettiklerini açıkladı.