Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Malhis TRT Haber’e konuştu

Malhis, Gazze'nin kuzeyinde kaldıklarını ve orada 300 ila 400 bin kişinin olduğunu belirtti.

Kuzeyde çok ağır şartlar altında yaşadıklarını söyleyen Malhis, "İlaç yok, narkoz yok. Doğru düzgün hastane yok. Her taraf yıkılmış bir halde. Yemek yok. 2-3 saat bir ekmek parçası arıyoruz." diye konuştu.

“Durum gerçekten çok kötü. Biz kuzeydeyiz şimdi, hiçbir yardım girmiyor bizim tarafa. Bombardıman devam ediyor. Han Yunus'ta bu sabah Nasır Hastanesi’ne saldırdılar.”



Fadya Malhis - Gazze Şifa Hastanesi Doktoru pic.twitter.com/p4og6LE64I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2024

Suyun haftada bir geldiğini kaydeden Fadya Malhis, "İlkel bir hayat yaşıyoruz. Gaz yok, elektrik yok; odun yakıyoruz." dedi.

Doktorların çoğunun güneye gittiğini vurgulayan Gazzeli doktor, "Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin. Gerçekten durumumuz çok kötü." çağrısı yaptı.

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis: Hastaneye saldırdılar, bizi ambargoya aldılar. O yüzden ben ateş altından kaçtım başka bir yere. Şimdi hastanenin durumu kötü.https://t.co/ZvRXFrh3JD pic.twitter.com/oKjsTmHhLX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2024

Refah'taki durum

İsrail'in Refah'a girmesi halinde "çok fazla kan akacağını" söyleyen Malhis, bölgedeki durumun vahametine dikkat çekti.