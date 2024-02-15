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Dünya
TRT Haber 15.02.2024 16:16

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Malhis TRT Haber’e konuştu

Gazze'deki Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, TRT Haber'e Gazze'nin kuzeyindeki son durumu aktardı. Malhis, "Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin. Gerçekten durumumuz çok kötü." dedi.

Malhis, Gazze'nin kuzeyinde kaldıklarını ve orada 300 ila 400 bin kişinin olduğunu belirtti.

Kuzeyde çok ağır şartlar altında yaşadıklarını söyleyen Malhis, "İlaç yok, narkoz yok. Doğru düzgün hastane yok. Her taraf yıkılmış bir halde. Yemek yok. 2-3 saat bir ekmek parçası arıyoruz." diye konuştu.


Suyun haftada bir geldiğini kaydeden Fadya Malhis, "İlkel bir hayat yaşıyoruz. Gaz yok, elektrik yok; odun yakıyoruz." dedi.

Doktorların çoğunun güneye gittiğini vurgulayan Gazzeli doktor, "Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin. Gerçekten durumumuz çok kötü." çağrısı yaptı.


Refah'taki durum

İsrail'in Refah'a girmesi halinde "çok fazla kan akacağını" söyleyen Malhis, bölgedeki durumun vahametine dikkat çekti.

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