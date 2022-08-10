Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, Donetsk bölgesinde mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 6 binden fazla çeşitli füze ve top ile 30 kadar Ukraynalı askerin yok edildiğini belirtti.

Ukrayna'nın 93. Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılarda ise 100 kadar asker ile 20'den fazla askeri aracın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 56. Motorlu Piyade Tugayı'na ait askerlerin yüzde 70'inin etkisiz hale getirildiğini ve söz konusu tugayın savaşma kabiliyetini kaybettiğini ifade etti.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ile 7 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, şunları söyledi:

"Mıkolayiv bölgesindeki Novopavlovka yerleşim biriminin yakınlarında Almanya'nın Kiev yönetimine sevk ettiği 'Gepard' uçaksavar sistemi imha edildi. Ayrıca Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sistemi vuruldu. Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı havada vuruldu. Bunlar Su-25, Mig-29 ve Su-27. Rus hava savunma sistemlerince de 9 insansız hava aracı düşürüldü."

Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 267 uçak, 145 helikopter, 1720 insansız hava aracının yanı sıra 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 283 tank ve zırhlı araç, 795 çok namlulu roketatar, 3 bin 286 obüs ve havan topu ve 4 bin 807 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.