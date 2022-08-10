Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği Ukrayna'nın Kuşugum köyüne sabah erken saatlerinde Rus güçlerinin fırlattığı 4 füzenin isabet etmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Yerel saatle 04.00 sularında düzenlenen füze saldırıları nedeniyle köydeki evler kısmen yıkıldı, patlamalar sonucu tarlalarda açılan derin kuyular da dikkati çekti.

Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Buryak, bu köye daha önce de saldırı düzenlediğini ancak bu saldırının daha güçlü olduğunu belirterek, "Füze saldırıları sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Evler ağır hasar gördü." dedi.

Buryak, saldırıların ne tür füzelerle yapıldığına dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını kaydederek, "Bu konuda askeri uzmanlar çalışmalar yapıyor." diye konuştu.