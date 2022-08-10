Tel Aviv yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos Cuma gününden itibaren 3 gün süren saldırılarının sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, İsrail'in Batı Şeria'daki İslami Cihad Hareketi liderlerine yeni gözaltı operasyonları ve suikastlar düzenleyebileceği yorumunda bulundu.

Batı Şeria'nın İsrail için "her zaman endişe kaynağı" olduğunu ifade eden uzmanlar, İsrail'in Batı Şeria'yı "iç mesele ve topraklarının parçası" olarak gördüğünü söylüyor.

Uzmanların görüşleriyle paralel olarak dün, İsrail ordusu Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü. Olayın ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar yaşandı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çıkan olaylarda 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, daha sonra yaralılardan 17 yaşındaki bir çocuk hastanede hayatını kaybetti.

"İsrail, seçim amaçları için Filistinlilerin kanını kullanıyor"

Cenin'deki Arap Amerikan Üniversitesinden Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Görevlisi Eymen Yusuf, Batı Şeria'da İsrail ile İslami Cihad arasındaki çatışmadan başka bir kıvılcımın patlak verebileceğini söyledi.

Bunun, İsrail ile Filistin arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının "kırılgan ve belirsiz" olmasından kaynaklanabileceğini ifade eden Yusuf, İsrail'in Batı Şeria'daki İslami Cihad üyelerini hedef alan gözaltı operasyonları ve suikastlar düzenleyeceği öngörüsünde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'da tırmandıracağı gerilimin özellikle kuzeyde Filistinli silahlı grupların yoğunlukta olduğu Cenin'e odaklanacağını aktaran Yusuf, İslami Cihad Hareketi üyelerinin de Gazze'de yöneticilerine yönelik suikastların intikamını almak isteyeceğini, buna karşılık İsrail'in Batı Şeria'da gerginliği tırmandıracak yeni operasyonlar düzenleyebileceğini dile getirdi.

Yusuf, 1 Kasım'da İsrail'de gerçekleşecek erken genel seçime işaret ederek, "İsrail, seçim amaçları için Filistinlilerin kanını kullanıyor" dedi.

"Gazze'de yaşanan her şey Batı Şeria'yı etkiliyor"

İsrail Araştırmaları Kudüs Merkezi Direktörü İmad Avvad da İsrail'in operasyonlarını sürdürmesi durumunda "Batı Şeria'da bir galeyan halinin olacağını" söyledi.

Avvad, "Batı Şeria, İsrail için her zaman endişe kaynağı. Gazze'de yaşanan her şey Batı Şeria'yı etkiliyor" ifadesini kullandı.

Filistin nüfusunda "yeni neslin direnişe inanan ve bunu stratejik tercih olarak benimseyen bir tutum olduğunu" kaydeden Avvad, bunun da her an bir çatışmanın patlak verebileceği anlamı taşıdığına işaret etti.

İsrail'in Batı Şeria'da direniş liderlerine yönelik tasfiye operasyonlarını sonlandırmadığını ifade eden Avvad, "İsrail'in Gazze'ye yönelik üç günlük saldırısı ve ardından gelen ateşkes göz önüne alınarak Gazze'nin Batı Şeria'da olanlara müdahale edemeyeceği kanaatine sahip olduğu düşünüldüğünde bugünlerde İsrail'in bu politikada daha cüretli olabileceği" görüşünü dile getirdi.

Avvad, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarının İsrail'deki seçimlerde etkili olma ihtimalini "zayıf" olarak değerlendirdi.

İsrail'de eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ görüş ile mevcut Başbakan Yair Lapid'in öne çıktığı merkez cephe arasında yapısal bir kutuplaşmanın varlığına işaret etti.

"Mevcut İsrail hükümetinin Batı Şeria'da öldürme, gözaltı, toprağa el koyma ve Yahudi yerleşim birimlerinin inşası gibi faaliyetleri, kendilerine hiçbir seçimde desteklemeyen yerleşimcilere hizmet ediyor. Bununla birlikte yine de bunları yapıyorlar."

"İslami Cihad Hareketinin popülaritesi arttı"

Kudüs Üniversitesine bağlı Kudüs Araştırmaları Merkezi Müdürü Ahmed Refik Avd ise "İsrail'in Gazze'ye son saldırılarından sonra İslami Cihad Hareketinin popülaritesinin özellikle Batı Şeria'da arttığı" görüşünde.

Avd, İslami Cihad'ın "kâr-zarar hesaplarından uzak bir şekilde İsrail'e karşı tek başına da olsa gücünü kanıtlamayı başardığını" söyledi.

Gazze'ye yönelik son saldırılardan sonra Hareketin öfkesinin arttığına işaret eden Avd, İslami Cihad'ın Batı Şeria ve İsrail'de bir dizi operasyon düzenlemesini beklediğini dile getirdi.

Bununla birlikte İsrail'in de şartlar uygun olursa Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli silahlı direniş liderlerine ve üyelerine yönelik operasyonlarını ilerletebileceğini aktaran Avd, bu durumun hem Batı Şeria hem de Gazze Şeridi'nde gerilimin yeniden tırmanmasına yol açacağını ifade etti.

Filistin konusunda uzman Nur Avde de İslami Cihad'ın popülaritesinin son saldırılardan sonra arttığı görüşüne katıldığını ifade etti.

Avde, ancak İslami Cihad Hareketinin "acı bir darbe aldığına ve güçlü etkiye sahip önde gelen liderlerini kaybettikten sonra toparlanması için uzun bir zamana ihtiyacı olduğuna" dikkati çekti.

İsrail'in Batı Şeria'da Hareket liderleri ve kadroları aleyhinde yeni bir kovuşturma hamlesi başlattığını ifade eden Avde, bu durumun da İslami Cihad Hareketine mensup olduğunu açıklamayı ciddi şekilde riskli hale getirdiğini söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'ya Gazze Şeridi'nden farklı bir gözle baktığını dile getirdi.

"İsrail Batı Şeria'yı kendi iç meselesi olarak görüyor. Yani aşırı sağın artan gücü gölgesinde İsrail'den bir parça olarak bakıyor."