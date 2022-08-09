Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son şiddet olaylarına ilişkin acil toplantısında, İsrailli ve Filistinli liderler ile uluslararası topluma "uygulanabilir iki devletli çözüme yönelik anlamlı müzakerelere geri dönmek için diplomatik çabaları güçlendirme" çağrısında bulundu.

Mısır'ın aracılık ettiği ateşkesin "tam ölçekli bir savaşın patlak vermesinin önlenmesine yardımcı olduğunu" ifade eden Wennesland, "düşmanlıkların yeniden başlamasının yalnızca Filistinliler ve İsrailliler için yıkıcı sonuçları olacağı ve herhangi bir siyasi ilerlemeyi zorlaştıracağı" konusunda uyardı.

Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, Filistin halkının "güçsüz" olduğunu ve Güvenlik Konseyi'ni onların korunmasını sağlamak için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.