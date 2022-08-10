Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, dün Yunanistan'a ait sahil güvenlik boyu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenli Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.