Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Ege Denizi'nde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, dün Yunanistan'a ait sahil güvenlik boyu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile tespit edildi.
Durum ivedilikle Sahil Güvenli Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ege Denizi Sahil Güvenlik Yunanistan
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