Sırbistan'ın Novi Sad kentinde hükümet binası önünde toplanan ancak Tarım Bakanı Branislav Nedimovic ile yaptıkları görüşmede talepleri kabul edilmeyen çiftçiler, traktörleriyle gösteri düzenledi.

Sırbistan hükümetinden, kuraklık sonucu düşen tarımsal verim nedeniyle doğal afet durumunu ilan edilmesi, çiftçiler için yakıt indirimine gidilmesi ve bazı tarım ürünlerinde satın alma fiyatının artırılmasını talep eden çiftçiler, istekleri yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceğini dile getirdi.

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Sırbistan Çiftçileri Hayatta Kalma Derneğinden yapılan açıklamada da kabul edilebilir bir çözüm sunulana kadar traktörlerle gösterilere devam edileceği, çevre kentlerden gelen çiftçilerle ana yolların trafiğe kapatılabileceği vurgulandı.