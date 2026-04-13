Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2026 16:07

Rusya: Ukrayna ordusu 6 bin 558 kez ateşkes sürecini ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkes sürecinin Ukrayna ordusu tarafından 6 bin 558 kez ihlal edildiğini duyurdu.

Rusya: Ukrayna ordusu 6 bin 558 kez ateşkes sürecini ihlal etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan ettiği anımsatıldı.

Rus ordusunun ateşkese uyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna güçleri, ateşkese rağmen insansız hava araçları ve topçularla birliklerimizin pozisyonlarına, sınırda bulunan Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sivil unsurlara yönelik saldırılar düzenlemeye devam etti. Toplam 6 bin 558 ateşkes ihlali kaydedildi. Genel olarak gündüz saatlerinde, tüm cephe hattı boyunca düşmanın saldırı yoğunluğu azalmıştı."

Putin, geçen hafta Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken, Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya’ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:13
ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:53
Pezeşkiyan'dan, Trump'ın hedef aldığı Papa 14. Leo'ya destek mesajı
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ideathon" Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
16:50
Yerli 'gümüş pasta' ile güneş panellerinde dışa bağımlılık azalacak
16:44
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 11 zanlıya tutuklama talebi
16:40
TPAO ve TotalEnergies arasında mutabakat zaptı imzalandı
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ