Rusya: Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açığız

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Rusya, Ukrayna ile arabulucular aracılığıyla müzakere yürütmeye hazır mı?" sorusuna Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirlenen hedeflere ulaşılması için her türlü iletişim ve diyaloğa açık olduğunu defalarca söyledi. Putin buna açık ve bunu defalarca dile getirdi." yanıtını verdi.

Sözcü Peskov, Ukrayna askerlerinin Belarus sınırında yoğunlaşmasıyla ilgili soruya da "Elbette bu durum, sadece Minsk için değil, Moskova için de endişe kaynağı." ifadesini kullandı.