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Dünya
AA 01.07.2024 12:58

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Şems Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Muhammed Mahmud Ebu Şeria'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 153'e yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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