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Dünya
DHA 01.07.2024 12:46

ABD’de polise ‘oyuncak’ silah doğrultan çocuk, vurularak öldürüldü

ABD’de polis, bir silahlı soyguna ilişkin düzenlediği soruşturma kapsamında iki çocuğu durdurdu. Çocuklardan birisi kaçmaya çalıştığı sırada cebinden ‘oyuncak silah’ çıkardı. Çocuk vurularak öldürüldü.

ABD’de polise ‘oyuncak’ silah doğrultan çocuk, vurularak öldürüldü

ABD'nin New York eyaletinin Utica kentinde polis 28 Haziran'da bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında iki çocuğu yerel saatle 22.00 sıralarında sokakta durdurdu. Polisin soru sorduğu sırada çocuklardan biri kaçmaya başladı.

Utica Polis Departmanı’ndan 3 memur, çocuğu kovalamaya başladı. Nyah Mway adındaki çocuk, kaçtığı sırada cebinden bir tabanca çıkardı. Ekipler, silah çeken çocuğu vurarak etkisiz hale getirdi.

Utica Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Vücut kamerası görüntülerinde de görüleceği üzere, memurlar Nyah Mway'in üstünü aramak istediklerinde Mway hemen kaçmaya çalışmıştır. Kaçarken vücudunun ön kısmından GLOCK marka bir ‘replika’ tabanca çıkarmış ve Memur Patterson'ın vücut kamerasındaki 51 ve 53. saniyelerde silahı doğrudan Memur Patterson ve diğer memurlara doğrultmuştur. Şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, şu anda elimizde bulunan kanıtların tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamanın ihtiyatlı olacağını düşündük” denildi.

Yapılan incelemede, çocuğun silahının ‘oyuncak’ olduğu tespit edildi.

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