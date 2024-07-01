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Dünya
AA 01.07.2024 12:28

İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 227'nci kez yıktı

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı.

İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 227'nci kez yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, sene başından bu yana 5. kez Arakib'deki Filistinli bedevilerin evlerini yıkıyor.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar ve buldozerler, köydeki Filistinlilerin kaldığı çadırları, ahşap ve plastikten yapılmış evleri yerle bir etti.

Bir önceki 6 Haziran'da olmak üzere İsrail ordusu, Arakib'i 227. kez yıkmış oldu.

İsrail ordusu, ilk kez 27 Temmuz 2010'da yıktığı Arakib köyünü, 2021'de 14, 2022'de 15 ve 2023'te 11 kez yıkmıştı.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef (Negev) Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.

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